PSD solicita din nou demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa ce s-a descoperit ca la un spital din Sibiu bolnavii de COVID-19 era sedati si legati de paturi, pentru a nu deranja cadrele medicale. "Colegii mei sunt ingrijorati de ceea ce se intampla la spitalul de la Sibiu, unde bolnavii cu COVID erau sedati si […]