Social-democratii au depus, luni, catre Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, o solicitare pentru declansarea procedurii de revocare din functia de membru si vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, suspectat de catre DNA de dare de mita, deoarece nu a existat o demisie a acestuia. „Am depus o solicitare catre […]