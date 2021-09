Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole, solicita consilierilor locali din aceasta zona sa voteze pentru infiintarea unei comisii de verificare a achizitiilor publice din luna in care a fost instituita starea de alerta din cauza problemelor cu gunoaiele necolectate. "Starea de alerta…

- Primarul sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a semnat luni seara un contract de salubrizare pentru perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service București Rebu SA. Anunțul a fost facut de edil pe pagina sa de Facebook.„Dupa mai multe obstacole și batalii, am reușit in urma cu cateva…

- Social – democrații susțin ca este exagerata reacția Prefecturii București, de a admite solicitarea instituirii starii de alerta in Sectorul 1, din cauza gunoaielor parțial ridicate. In replica, liderul USR-PLUS Vlad Voiculescu, șeful de partid al primarului Sector 1, acuza gruparea social – democrata…

- Partidul Social Democrat Sector 1 cere suspendarea starii de alerta Arhiva Foto: Razvan Stancu. Partidul Social Democrat Sector 1 ataca în instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului, 'cu complicitatea' prefectului…

- Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului, 'cu complicitatea' prefectului Capitalei, a anuntat presedintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, intr-un comunicat transmis…

- Președintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunța faptul ca social-democrații vor contesta in instanța impunerea starii de alerta in Sectorul 1 și vor cere suspendarea actului emis de prefectul Capitalei. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea…

- Hotararea pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1 al Capitalei a fost publicata. Aceasta prevede ca vor fi contractate servicii de colectare, transport si sortare a gunoiului menajer si stradal in regim de maxima urgenta. Politia va face controale privind depozitarea ilegala a deseurilor. Contractul…

- Primarul sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand a cerut, pentru a doua oara, declararea starii de alerta in sector, din cauza munților de deșeuri de pe strazi. Solicitarea a fost trimisa Prefecturii Capitalei. Prefectul Alin Stoica a amanat decizia pentru vineri. Prefectul Capitalei, Alin Stoica,…