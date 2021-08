Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a revenit luni cu solicitarea ca partidele din coalitia de guvernare sa adopte ''urgent'' o solutie pentru protectia consumatorilor vulnerabili, avand in vedere cresterea "galopanta" a tarifelor la energie si gaze naturale. "Partidul Social Democrat…

- Partidul Social Democrat revine cu solicitarea ca partidele din Coaliția de guvernare sa adopte urgent o soluție pentru protecția consumatorilor vulnerabili care nu mai pot face fața creșterii galopante a tarifelor la energie și gaze naturale. „Declarația ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre…

- ”Legea consumatorilor vulnerabili a fost aprobata in Guvern, este un proiect al ministrului Muncii. Turbulențele pe piețe au aparut de o luna, doua. Avem mai multe scenarii, luam in calcul inclusiv devansarea legii, in Parlament poate fi modificata. Facem calcule la nivelul ministerelor Finanțelor și…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care abiliteaza Guvernul sa emita ordonante in perioada vacantei parlamentare. Legea merge la promulgare. Initiativa legislativa prevede stabilirea domeniilor in care Guvernul va putea emite ordonante si anume: „finante si economie;…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru completarea unui alineat si modificarea unui articol din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, angajatii care au lucrat cel putin 25 de ani in industria de productie de energie termica si electrica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi, la Constanta, ca Legea consumatorului vulnerabil reprezinta o prioritate, obiectivul coalitiei fiind ca acest act normativ sa fie adoptat pana la sfarsitul sesiunii parlamentare. Liderul PNL a afimat ca, impotriva reglementarilor europene,…