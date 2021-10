Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a declarat, luni, ca a facut un apel catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului sa gaseasca soluții ca toți parlamentarii, indiferent in ce situație se afla (daca sunt bolnavi de COVID), sa poata vota. „Este un drept constituțional de a vota. Sa vina domnii, cei…

- Parlamentarii PSD care vor lipsi maine de la votarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu vor fi excluși din partid, le-a transmis Marcel Ciolacu colegilor de partid, in ședința BPN care are loc astazi, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Marti, in plenul comun al Parlamentului,…

- ​Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragi și respectiv Ludovic Orban au depus miercuri, la Curtea Constituționala câte un punct de vedere în legatura cu sesizarea Guvernului privind motiunea de cenzura. Surse din Curtea Constituționala au declarat pentru HotNews.ro ca…

- Azi, la ora 16.00, se va intruni plenul Parlamentului, convocat de presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Ludovic Orban si Anca Dragu, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiata de USR PLUS si AUR impotriva Guvernului Citu. Ludovic Orban a precizat ca sedinta plenului se va desfasura chiar…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a fost convocat pentru joi, la ora 16,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura intitulate ‘Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai! Florin Citu trebuie sa plece!’. Plenul a fost convocat de catre presedintii celor doua Camere,…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului (BPR) s-au reunit astazi, la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS - AUR, dupa ce ședința a fost amanata de doua ori pentru ca nu s-a intrunit cvorumul. Inaintea ședinței BPR de azi, echipa…

- PSD boicoteaza moțiunea de cenzura, deși a susținut ca-l va da jos pe Cițu. Parlamentarii PSD au lipsit de la ședința Birourilor Permanente Reunite. Astfel, conducerea Parlamentului nu a reușit nici azi sa decida cand va fi dat votul pentru rasturnarea Guvernului Cițu. Este a doua incercare de acest…