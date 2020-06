Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate solicita la Bruxelles fonduri pentru sprijinirea angajatilor afectati de pandemie, banii fiind alocati in acest scop la initiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Europarlamentarul PSD a sustinut si a obtinut posibilitatea ca somerii si angajatii independenti ale caror locuri de munca…

- Mobilitatea intra-europeana este foarte mare și reprezinta un exemplu de succes al modelului european. Cu toate acestea, situația celor 3 milioane de europeni care traiesc in Marea Britanie, din care jumatate de milion sunt romani, arata ca din pacate instituțiile europene și mai ales liderii politici…

- Daca statul nu vine in sprijinul turismului, peste un milion de romani isi vor pierde in urmatoarele luni locul de munca sau li se vor diminua drastic veniturile, potrivit patronatelor de pe litoral.

- "Aceasta criza cu care ne confruntam in prezent ar trebui sa ne permita sa analizam in detaliu modul in care funcționeaza proiectul european și modul in care serviciile noastre de sanatate ar trebui sa funcționeze in viitor", susține europarlamentarul social-democrat. „Combaterea provocarilor de…

- Informaticienii bulgari, plasati in somaj tehnic, vor inzestra gratuit spitalele publice din tara lor cu aplicatii digitale pentru a imbunatati procedura de internare a pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus, au anuntat Guvernul si directorii unor companii din Bulgaria,

- "Dragi colegi, nu suntem in razboi. Daca ne uitam la victime, am fi pierdut deja batalii importante. Este mai degraba o misiune de salvare. Daca vom eșua acum, nu va fi doar un eșec politic, va fi o tragedie mondiala și una care poate distruge viitorul nostru comunla nivel european", declara Negrescu…