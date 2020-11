Partidul Social Democrat a cerut, joi, aplicarea modelului european in educatie - "scoli sigure si deschise".



"PSD cere aplicarea modelului european in educatie: scoli sigure si deschise! PNL a abandonat total educatia", se arata intr-un mesaj publicat de social-democrati pe Facebook.



Potrivit sursei citate, "in viziunea PNL scoala inseamna cursuri online fara acces la internet si lectii predate la tv pentru cei care nu au acces la electricitate".



"Sub conducerea nociva a lui Orban, scolile se inchid pentru elevi, dar se deschid pentru alegeri", sustin social-democratii.…