Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere institutiilor statului sa se sesizeze si sa ancheteze modul in care a gestionat Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatatii, inclusiv faptul ca demnitarul ar fi „ratat” achizitia de teste COVID-19 in valoare de 4,7 milioane de euro.

- Fostul ministru al sanatatii, Ioana MIhaila, a sustinut, la Digi24, ca nu-si reproseaza nimic in privinta achizitiei si distributiei de vaccinuri anti-COVID, in contextul in care DNA a anuntat ca investigheaza modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri. „Cred ca fiecare ministru al sanatatii…

- Premierul Florin Cițu a lansat miercuri, 22 septembrie, un atac la adresa fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, pe care l-a acuzat ca a semnat pentru achiziția a 9 milioane de doze Cure Vac, vaccin neaprobat de Comisia Europeana. In scandalul generat dupa ce DNA a anunțat ca a fost inregistrat…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca fostul ministru USR al Sanatații, Ioana Mihaila, a recunoscut reducerea numarului de paturi ATI pentru bolnavii COVID-19. „Deci dna ministru a recunoscut ca a redus numarul de paturi la ATI contrar la ce-am zis eu sa se mentina capacitatea aentru…

- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila a declarat luni ca cel mai mare regret pe care il are este legat de nefinalizarea proiectelor incepute. In acelasi timp, principala satisfactie sunt actele normative care au reglementat piata medicamentelor deficitare.

- Premierul Florin Citu critica decizia Ioanei Mihaila de a demisiona din functia de ministru al Sanatatii in conditii de pandemie si anunta ca fostul detinator al portofoliului, liberalul Nelu Tataru, va fi consilier onorific pe probleme de sanatate. “Este o situatie importanta, romanii trebuie sa stie…

- Sistemul sanitar are nevoie urgenta de finanțare, mai multe programe avand de suferit, a transmis marți fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. „Situatia fondurilor pentru actiuni prioritare inca nu este dramatica, dramatica este situatia fondurilor pentru programele nationale de sanatate, aici…

- Premierul Florin Cițu a reacționat sambata la acuzațiile aduse de ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care a spus ca acesta știa de situația financiara a ministerului și de faptul ca cei din centrele...