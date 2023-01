Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a cerut partenerilor de colaiție care participa la dezbaterile asupra proiectului noilor legi ale Educației sa amane termenul de 15 februarie pentru finalizare, deoarece „noile legi au nevoie de o serioasa revizie și de consultari cu mediile educaționale”. Vasile Dincu nici nu s-a prezentat, vineri, la primele discuții pe aceasta tema, […] The post PSD cere amanarea proiectului Romania Educata. Ce i-a transmis Vasile Dincu ministrului Ligia Deca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .