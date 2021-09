PSD: Cazul de la Suceava reclamă o schimbare fundamentală de abordare în combaterea mafiei pădurilor PSD este alaturi de victimele atacului violent al "mafiei taierilor ilegale de paduri" din judetul Suceava si solicita autoritatilor sa intervina cu maxima fermitate si celeritate pentru pedepsirea celor vinovati.



Potrivit unui comunicat al PSD transmis, vineri, AGERPRES, social-democratii le ofera persoanelor agresate sprijin juridic pentru obtinerea, in instanta, a compensatiilor cuvenite in urma acestui act revoltator de agresiune.



"Cazul de la Suceava este semnul escaladarii la un nivel fara precedent a actiunilor de crima organizata din partea mafiei padurilor, ceea…

Sursa articol: agerpres.ro

- Cinci dintre persoanele care au participat la atacul violent comis asupra celor adoi jurnaliști și un activist de mediu, intr-o padure din județul Suceava, sunt audiați, vineri, la Poliție. „La acest moment, cele 5 persoane sunt in procedura de audiere la sediul Poliției municipiului Vatra Dornei, in…

- Jurnalistul și regizorul clujean, Mihai Dragolea, care filma un documentar despre taierile ilegale de lemn din Suceava a fost batut, alaturi de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bate și topoare.

