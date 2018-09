PSD caută primar pentru Slobozia Alegerile din 20-20 bat la ușa PSD Ialomița mai devreme. Nemulțumi de prestația jalnica a lui Adrian Mocioniu, sfatuitorul de taina al lui Dragnea a identificat deja un potențial inlocuitor. Pe turnanta, ca de obicei, se incalzește «senatorul lui Dumnezeu», care a ajuns sa se laude prin conferințele de presa ca e curtat de PSD la scena deschisa! Viitorii candidați tac și așteapta momentul potrivit pentru a trage preșul de sub picioarele primarului Sloboziei. Noi doar consemnam. Vremea «glugii de coceni» a trecut In ultima vreme, susțin surse infinit mai bine informate decat... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

