Dupa ce cetațenii au inceput sa vorbeasca ca mașina Primariei Campia Turzii a devenit practic jucaria personala a primarului, marele nostru lider, “Suprem Șeful PNL”, a decis sa ne arate cat de mult ii pasa… prin schimbarea mașinii care bineințeles are alt numar de inmatriculare, dar e tot in proprietatea Primariei. Așa ca, in loc sa fie vazut folosind “25 CJ GUL”, acum ne impresioneaza cu “CJ 22 JNV”, parcand-o elegant in curtea “Casei Nr. 2” a Primarului. Bravo! Acum, primarul nostru, intr-un gest de umilința exemplara, s-a hotarat sa se plimbe pe jos, in vazul tuturor. Ce eroism! Ce sacrificiu!…