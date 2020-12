Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a caștigat alegerile in municipiul Buzau, obținand un scor de 44,2% din totalul voturilor exprimate. PSD a caștigat și pe județ, scorul fiind mai mare cu 7 procente mai mare. In urma alegerilor de ieri, Partidul Social Democrat s-a impus in județul Buzau, reușind sa obțina 47%…

- Numarul de deputati si senatori care revin fiecarei circumscriptii electorale (judet) in urma alegerilor parlamentare se stabileste in functie de populatia fiecarui judet si este prevazut in Anexa nr. 1 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor. Conform…

- Observ cum, de ceva timp, domnul Mocanu de la PMP iși concentreaza campania electorala peatacuri la persoana, total nefundamentate, care ma vizeaza direct. Am decis, impreuna cu echipa PNL Buzau, sa venim in fața buzoienilor cu un mesaj decent, faraatacuri gratuite și fara a face referire la relațiile…

- "PMP Buzau, cea mai buna organizație județeana din țara a popularilor, s-a aliniat la startul campaniei electorale cu o echipa puternica de candidați, organizații in tot județul, o baza excelenta de aleși locali, campanie vizuala de ținuta profesionala, soluții vitale pentru Romania, organizare atent…

- Replici taioase, in conferința de presa a PSD Buzau, catre deputatul PMP Adrian Mocanu. Constantin Toma, destinatarul celor mai dure atacuri venite din direcția partidului cu marul verde, a facut un apel la buzoieni sa nu mai acorde votul „gaștii care a murdarit orașul și județul Buzau”. Miza alegerilor…

- Replici taioase, in conferința de presa a PSD Buzau, catre deputatul PMP Adrian Mocanu. Constantin Toma, destinatarul celor mai dure atacuri venite din direcția partidului ca mar verde, a facut un apel la buzoieni sa nu mai acorde votul „gaștii care a murdarit orașul și județul Buzau”. Miza alegerilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca cele 34% din voturile obtinute de PNL la Consiliile Judetene reprezinta cel mai mare scor politic obținut de PNL sau de vreo alta formațiune de dreapta in 30 de ani de democrație. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut un scurt bilant al alegerilor locale, iar…

- El a obținut 60,37% din voturile valabil exprimate, iar urmatorul clasat a fost liberalul Cristinel Romanescu, cu 17,2% din sufragii, urmat de candidații USR-PLUS, Gabriel Ștefan Ionica -10,93% și PMP, Adrian Mocanu -5,78%. Peste 380.000 de buzoieni au avut posibilitatea, dreptul și de ce nu, obligația,…