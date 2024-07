Stiri pe aceeasi tema

- Conferința Județeana a PSD Buzau a votat, astazi, lista delegaților și o rezoluție prin care organizația județeana il va susține pe Marcel Ciolacu pentru un nou mandat la șefia PSD la nivel național, la Congresul ce va avea loc pe 24 august. Ulterior a avut loc Consiliul Politic Județean al PSD, in…

- Marcel Ciolacu anunta ca la Congresul PSD din 24 august va candida pentru un nou mandat de presedinte al partidului. El adauga ca tot atunci va fi stabilit si candidatul Partidului Social Democrat pentru functia de presedinte al Romaniei. ”Eu personal, in acest moment, am hotarat, in cadrul Consiliului…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, ca va candida pentru un nou mandat la sefia Partidului Social Democrat la congresul ordinar al social-democratilor din 24 august, potrivit Agerpres.

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a anuntat vineri, dupa sedinta conducerii partidului, ca PSD se reuneste pe 24 august, in Congres, pentru alegerea noii conduceri. Despre candidatura la prezidentiale, Ciolacu a spus ca decizia ii apartine. Candidatul PSD va castiga…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 5 iulie, ca el nu este de acord ca un candidat independent sa fie alesul social-democraților la alegerile prezidentiale din noiembrie, cu trimitere la Mircea Geoana, și ca va vota pentru un candidat propriu.„Eu va spun doar parerea mea,…

- Congresul Uniunii Salvați Romania are loc sambata, eveniment la care va fi votat un nou Birou National al partidului. Biroul National USR este structura executiva de conducere a partidului, formata din 24 membri si presedintele partidului. Elena Lasconi a fost votata de membrii USR presedinta a formatiunii,…

- Conferința dedicata Anului European al Competențelor a avut loc la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzau și a relevat parteneriatul Școala-mediu de afaceri-comunitate concretizat in „MERITAS”, consorțiul pentru invațamantul dual. Prim-ministrul Marcel Ciolacu, insoțit de o delegație guvernamentala…

- Intr-o declaratie de presa, facuta de premierul Marcel Ciolacu, a fost lansata ideea ca momentul inaugurarii celui mai nou obiectiv din sistemul de sanatate local – Unitatea de Primiri Urgente de pe langa Spitalul Judetean – ar putea fi preconizat catre finalul acestei luni, atunci cand la Buzau s-ar…