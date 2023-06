Stiri pe aceeasi tema

- Constituția Romaniei, in articolul 12, consacra ca simbol național Drapelul Romaniei, care este sarbatorit in fiecare an la data de 26 iunie. Pornind de la acest text constituțional, social-democrații botoșaneni desfașoara anual acțiuni menite sa promoveze tricolorul la nivelul județului Botoșani.

- Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu sustine ca PSD nu refuza guvernarea si ca, daca nu va fi respectat protocolul privind rotatia premierilor, social-democratii vor declansa alegerile anticipate. Victor Negrescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca…

- In aceste zile, liderii Coaliției poarta negocieri pentru formarea Guvernului Ciolacu. Potrivit unor surse convergente din Coaliție, viitorul guvern va avea mai puține ministere decat Guvernul Ciuca prin comasarea unor portofolii. Intre cele doua mari partide, PNL și PSD, inca se poarta negocieri pentru…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, discuții despre scoaterea UDMR de la guvernare. La ce ministere ravnesc liberalii și social-democrații Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, discuții despre scoaterea UDMR de la guvernare. La ce ministere ravnesc liberalii și social-democrații Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca…

- Dosar penal pentru un șofer din Dorohoi care circula cu autorizația de circulație provizorie expirata Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 282 din comuna Hanești, un autoturism, condus de un barbat, de 44 de ani, din municipiul…

- Social democrații din municipiul Suceava iși vor alege noul președinte. Conferința de alegeri a Organizației Municipale Suceava a PSD vor avea loc vineri, 21 aprilie, incepand cu ora 17:00, in sala „Planetariu” a Observatorului Astronomic din Suceava. Reamintim ca in momentul de fața Organizația Municipala…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dat asigurari ca social-democrații nu sunt de acord și nu vor vota proiectul de lege care inasprește pedepsele pentru participanții la proteste publice. Ioan Stan a precizat ca PSD nu susține propunerea legislativa inițiata de PNL prin care se ...