„Ii rugam pe domnii Dorin Vlașin și Catalin Bota sa mai treaca pe la Bistrița la o cafea și sa il mai povațuiasca pe domnul Turc”, au transmis cei de la PSD Bistrița. S-au referit la utilizarea banilor din programul „Anghel Saligny”. In toate orașele din județ se asfalteaza zeci de strazi, in timp ce la Bistrița – nicio strada in Ghinda, Slatinița sau Sarata. Membrii PSD s-au aratat dezamagiți de felul in care au fost folosiți banii din programul național Anghel Saligny in Bistrița. Aceștia reproșeaza administrației liberale ca a cheltuit aproape toata suma pe modernizarea pasajului subteran de…