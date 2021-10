PSD Bistrița Năsăud donează sumele primite de la Cîțu către Spitalul Județean Organizația PSD Bistrița Nasaud a anunțat vineri ca toți primarii PSD din județ vor dona catre Spitalul Județean sumele ”infime” alocate de guvernul Cițu din Fondul de rezerva. ”Cițu și al sau Guvernul PNL nu au suflet! Altfel, nu ne explicam, cum au facut imparțeala banilor din bugetul de rezerva, pe culori politice. Sa dai 73% din bani, primarilor PNL din județ și sa arunci firimituri catre celelalte comune este strigator la cer. Insa, firimiturile lor au o valoare importanta, impreuna. Pe acest considerent, ne anunțam intenția de a acorda cuantumul lor, Spitalului Județean”, arata organizația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

