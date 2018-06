Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul 'DGASPC Teleorman'. Trebuie spus faptul ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila pana in momentul unei decizii definitive a instantei.…

- Detentia la domiciliu, contestata la CCR. De data aceasta, obiectiile nu au venit din partea Opozitiei, ci chiar de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Curtea Suprema a transmis ca a sesizat CCR din motive de constitutionalitate. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care…

- Modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE le doreste la Codurile Penale sunt cat se poate de personalizate, cazul lui Calin Popescu Tariceanu fiind dat ca exemplu chiar in expunerea de motive, pentru a justifica astfel prevederea ca informatiile obtinute pe un mandat de interceptare, dar care nu au…

- Instanta suprema ataca, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia s-a luat joi seara, dupa o reuniune la sediul Inaltei Curți de Casație și Justițe, potrivit Antena3.Decizia ICCJ vine dupa ce plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…