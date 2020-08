Stiri pe aceeasi tema

- Atacul la Curtea Constitutionala referitor la motiunea de cenzura este "doar un tertip" ca guvernul "sa mai stea cateva zile in plus la Palatul Victoria", scrie Partidul Social Democrat pe Facebook. "Romania are nevoie de solutii clare si eficiente, nu de oameni care sunt cu gandul doar la furat si…

- Social-democratii au transmis Guvernului Orban ca sesizarea CCR cu un conflict juridic intre Executiv si Parlament este doar un tertip pentru a mai sta cateva zile in plus la Palatul Victoria, insa liberalilor de ce le este frica nu vor scapa.

- Liderul PSD al deputaților Alfred Simonis a declarat joi, la Parlament ca atacul la Curtea Constitutionala referitor la motiunea de cenzura , anunțat de Ludovic Orban, este "doar un tertip" ca guvernul "sa mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria". "Ludovic…

- Social-democratii au transmis Guvernului Orban ca sesizarea CCR cu un conflict juridic intre Executiv si Parlament este doar un tertip pentru a mai sta cateva zile in plus la Palatul Victoria, insa liberalilor de ce le este frica nu vor scapa.„Romania are nevoie de solutii clare si eficiente,…

- Atacul la Curtea Constitutionala referitor la motiunea de cenzura este „doar un tertip” ca guvernul „sa mai stea cateva zile in plus la Palatul Victoria”, considera Partidul Social Democrat, intr-o postare pe Facebook.

- Reactia liderului social-democrat vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a afirmat ca va sesiza CCR in cazul in care PSD va abroga in Parlament articolul din ordonanta ce face referire la cresterea punctului de pensie cu 14 la suta. "Ii reamintesc domnului Orban ca drepturile si…

- Social-democratul Nicolae Georgescu reacționeaza la declarațiile premierului Ludovic Orban despre imposibilitatea executivului de a majora pensiile. Georgescu susține ca datele prezentate recent de Casa Naționala de Pensii Publice spulbera argumentele ipocrite ale liberalilor de la Palatul Victoria…

- Partidul Social Democrat va sesiza Curtea Constitutionala in privinta ''abuzului de putere'' pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, miercuri, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "In privinta starii de alerta, aseara, la ora 21,30, cand am primit documentele catre…