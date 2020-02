Stiri pe aceeasi tema

- "Culmea tupeului! Dupa ce a bagat economia in sant, ministrul Citu se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze?!! Domnule ministru, in ultimele doua luni, cand ati facut dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate de 9,5 miliarde lei (0,9% din PIB) nu v-ati gandit la deficit?…

- Comisia Europeana estimeaza ca Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 3,8% anul acesta, in usoara scadere fata de 2019 cand economia tarii a marcat o crestere de 3,9%. Romania a avut o crestere economica de 3,9% in 2019, in scadere fata de 2018, cand am avut o crestere de 4,4% potrivit Comisiei…

- Florin Citu are previziuni sumbre. "Asa cum arata azi sistemul nostru de pensii, avand in vedere ce se va intampla cu cei ca mine, care vom iesi la pensie peste 20 de ani, perioada decreteilor, sistemul de azi de pensii este falimentar. Nu vom avem pensii sa platim pentru ei in 20-30 de ani. Daca…

- Salarii mai mari pentru bugetari de la 1 ianuarie 2020. Cu cat cresc veniturile Bugetul pentru anul viitor prevede reduceri importante de fonduri pentru ministerele Sanatatii, Agriculturii sau Dezvoltarii, dar le creste pe cele pentru Munca, Transporturi, Educatie si servicii secrete. Asta în…

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici anunța ca Romania va intra in criza economica. Social - democratul susține ca intreaga situație e cauzata de masuri incoerente luate de PNL, care a facut deficitul bugetar sa explodeze.Citește și: E SHOW in Guvernul Orban: ministrul Sanatații promite…

- La Liceul Aurel Vlaicu, elevii isi fac de cap in fata profesorilor. Mai multi lugojeni care locuiesc in zona se plang de faptul ca de cateva zile in curtea liceului elevii folosesc petarde. Din pacate, spun oamenii, niciun profesor nu pare sa fie deranjat de zgomotele asurzitoare, astfel ca elevii isi…