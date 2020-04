Stiri pe aceeasi tema

- PSD a lansat marți atacuri la adresa ministrului Sanatații, Nelu Tataru, dupa ce președintele Klaus Iohannis a catalogat marți, intr-o declarație de presa, ca fiind „aberanta” propunerea lui Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului National de Boli Infectioase “Matei Bals”, privind carantinarea…

- Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, a propus un proiect pentru perioada de dupa relaxarea masurilor de distantare sociala. Proiectul intitulat „Programul de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19” conceput de Institutul National de Boli…

- Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, a propus un proiect pentru perioada de dupa relaxarea masurilor de distantare sociala. Proiectul intitulat „Programul de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19” conceput de Institutul National de Boli…

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals", dezvaluie ca un medicament impotriva COVID-19, cumparat de un sponsor, este blocat in vama din cauza birocratiei."Avem o molecula de 4 zile in vama. E un medicament impotriva coronavirusului.…

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals", critica dur intelegerea dintre Ministerul de Interne si Biserica Ortodoxa, in baza caruia se vor distribui Sfintele Pasti si Lumina de Invire catre credinciosi. Streinu-Cercel considera ca riscul de…

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș", a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane.

- Spaima de coronavirus creste in Romania. Parintii sunt tot mai ingrijorati in legatura cu raspandirea alarmanta a infectiei cu COVID-19 si nu mai stiu cum ar trebui sa-si protejeze copiii. Prof. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” a raspuns miercuri seara mai…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, candideaza pentru postul de rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București. Concursul va avea loc in data de 10 februarie.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG…