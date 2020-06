Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace solicita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa sprijine alocarea de fonduri publice pentru oameni si natura, nu pentru prosperitatea industriilor poluante, asa cum se intampla in prezent, in timp ce un milion de romani au ajuns in somaj, potrivit unui comunicat al organizatiei de…

- Veniturile salariale ale presedintelui Klaus Iohannis au crescut, iar incasarile din chirii au scazut, potrivit declaratiei de avere a sefului statului, publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Conform sursei citate, veniturile salariale ale lui Iohannis au inregistrat o crestere anul trecut,…

- Romanii cu venituri mici vor primi gratuit 30 de masti de protectie pe luna. Legea a fost votata miercuri de Camera Deputatilor și va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Au fost 224 de voturi „pentru”, 64 „impotriva” si trei abtineri, transmite digi24.ro. Cine va primi maști gratis Articolul…

- Iata ca, la doar cateva zeci de ore dupa ce titram ”Al doilea val de ciuma roșie lovește Romania” a și fost confirmata informația ca procurorii anticorupție au solicitat nenumarate documente de la Partidul Social Democrat. Sub pretextul campaniei electorale a ”nefericitei” Viorica Dancila urmand ca…

- Partidul Social Democrat aduce acuzații grave la adresa ministrului Sanatații Nelu Tataru.„Caracatița PNL sufoca toata #Romania! Dupa neamurile lui Grinda, un alt mare “familist” pe banii romanilor este ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Rareș Bogdan explica unde va ajunge MUNTELE de…

- Ei bine, sa ai o relație care sa rezulte intr-o casnici atat de lunga, e mare lucru, mai ales cand ești președintele Romaniei! Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au aniversat in 2019 nici mai mult, nici mai puțin de treizeci de ani de cand și-au jurat credința veșnica! Cei doi erau foarte tineri cand…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, astazi, ca a emis decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența pe intregul teritoriu al Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri de combatere a epidemiei COVID-19. Klaus Iohannis a spus ca in ciuda restricțiilor…

- Centrul a fost activat pe 17 martie, la o zi dupa decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, transmite Agerpres. CNCCI coordoneaza toate centrele judetene aflate in coordonarea prefectilor si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Klaus Iohannis, un nou mesaj pentru medici:…