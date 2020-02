Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea leului in raport cu euro pana la un minim istoric anuleaza in totalitate „avantajul de dobanda cu care se lauda Florin Cițu”, au scris reprezentanții PSD, vineri, intr-o postare pe Facebook.„Astazi cursul leu-euro a atins un nou record istoric. La acest curs, se anuleaza in totalitate…

- "Astazi este o zi importanta! Ii asigur pe toți antreprenorii și angajații lor ca indiferent de ce se intampla astazi din punct de vedere al fiscalitații nu se va schimba nimic și suntem mai pregatiți ca niciodata pentru orice eveniment. Pentru sectorul bugetar, in ciuda #fakenews-urilor…

- Cum explica ministrul Finanțelor minimul istoric atins de leu in raport cu euro: “Este o depreciere usoara, corelata cu ce s-a intamplat in regiune” Ministrul Finantelor, Florin Citu, aprecieaza deprecierea leului pana la un nou minim record fața de euro este o depreciere ”usoara”,…

- Ioana Constantin și-a anunțat, pe Facebook, demisia din Guvernul Orban. La ședința Colegiului Național din 15 februarie, membrii PMP i-au acordat Ioanei Constantin increderea și responsabilitatea de a coordona la nivel național campania pentru alegerile locale din acest an. Din acest motiv, aceasta…

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, susține ca alegerile anticipate vor avea un efect benefic pentru ratingul de tara, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Ministrul citeaza un fragment dintr-un comunicat al Moody’s, care spune ca un guvern care sa abordeze provocarile economice…

- Guvernul Orban trebuie sa plece pentru ca orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania, a scris, pe pagina sa de Facebook, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene. Totodata, liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata.Operațiunea 'ghilotina'…

- Sindicatele transportatorilor romani isi doresc majorarea salariului minim brut pentru soferi, astfel incat acestia sa fie motivati sa lucreze in tara. Cabinetul Orban nu si-a manifestat, insa, pana acum, deschiderea spre adoptarea unor astfel de masuri. Potrivit unei analize a Profit.ro,…

- Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere, a scris, marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a adaugat ca "urmeaza lucruri bune…