PSD atac la Cîțu : Din ordonanța privind amânarea ratelor au de câştigat doar băncile PSD considera ca bancile sunt avantajate de catre ordonanteide urgenta privind amânarea ratelor, adoptata joi de Guvern. Social democrații susțin ca vor modifica și amenda ordonanța în Parlament.

"Singurii care au de câstigat de pe urma ordonantei lui Cîtu privind amânarea ratelor sunt bancile. Profitul bancilor a fost singura preocupare a PNL, nu românii aflati în dificultate din cauza crizei. Pentru ca asta înseamna când iei dobânda la dobânda si inventezi o birocratie de netrecut pentru majoritatea cetatenilor. PSD va… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

