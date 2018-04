Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- Social democrații susțin ca declarația de astazi a președintelui Klaus Iohannis referitoare la premierul Viorica Dancila readuce in Romania starea conflictuala din epoca Basescu, fapt care genereaza instabilitate și blocaj instituțional in dauna cetațenilor romani. Practic, susțin…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca presedintele Klaus Iohannis este in campanie electorala si ca orice cetatean poate cere orice, dar Guvernul poate fi demis doar de Parlament. Iordache a sustinut ca presedintele este deranjat de succesul vizitei…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dancila a fost aspru criticata de liderii coaliției. Eugen Nicolicea ii transmite președintelui ca cererea nu va avea niciun efect.Citește și: Tariceanu s-a dezlanțuit la adresa lui Iohannis, dupa ce președintele i-a cerut…

- Calin Popescu Tariceanu l-a criticat pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila."Președintele nu cunoaște bine care sunt atributele instituționale ale președintelui. Vreau sa-i atrag atenția ca premierul nu are niciodata nevoie de mandat ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi seara, intr-un interviu la Antena3, ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și ca in ele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și se pliaza exact pe discursul lui Klaus Iohannis.Dragnea…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…