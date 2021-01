300 de lei pentru cumpararea“ unui loc de munca in Portul Constanta. Condamnare definitiva

Ieri, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea definitiva a inculpatului la pedeapsa de un an si opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru inselaciune.Verdict final in dosarul in care un cetatean din Constanta… [citeste mai departe]