Stiri pe aceeasi tema

- PSD așteapta un armistițiu agreat de toate partidele de dreapta care au aruncat țara in criza, au anunțat social-democrații dupa ce au primit documentul semnat de premierul desemnat Nicolae Ciuca. Acesta le-a...

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, liderilor partidelor parlamentare un document in care propune un armistitiu politic prin care sa fie sustinut un guvern minoritar pentru o perioada limitata de timp, a anuntat presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu. “PNL este partidul care,…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a transmis, marti, liderilor partidelor parlamentare un document in care propune un armistitiu politic prin care sa fie sustinut un guvern minoritar pentru o perioada limitata de timp. PSD a reacționat rapid și a anunțat ca așteapta ”un armistițiu agreat…

- Nicolae Ciuca, premierul desemnat de Klaus Iohannis, a trimis, marți, o scrisoare catre partidele parlamentare prin care le cere sprijin politic pentru guvernul sau, informeaza Observatornews . PNL propune un armistițiu politic partidelor parlamentare. Premierul interimar Nicolae Ciuca a trimis marți o…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat marți ca premierul desemnat Nicolae Ciuca le-a trimis liderilor de partide o propunere de armistițiu pe o perioada determinata, pentru a susține guvernul minoritar Ciuca. ”Azi, premierul desemnat a trimis catre liderii politici ai partidelor un document, un armistițiu,…

- "Celelate partide, AUR, PSD, USR, raman cantonate in pozițiile avute inainte de nominalizarea dl Nicolae Ciuca in funcția de premier desemnat, deși in spațiul public spun ca vor sa deblocheze criza. Venim cu o propunere de a avea un guvern cu puteri depline in perioada urmatoare. Premierul desemnat…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond a declarat ca doar printr-un armistitiu politic intre partide s-ar putea ajunge la iesirea din criza si la investirea unui guvern cu puteri depline. El a aratat ca fezabil ar fi sa se refaca majoritatea cu cei de la USR si a precizat ca UDMR poate lucra cu un premier…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa in care a anunțat concluziile consultarilor cu partidele. „Tocmai am incheiat consultarile cu partidele. Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…