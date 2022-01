PSD aruncă Guvernul în aer: atacă un proiect al PNL Cei de la PSD critica proiectul privind plafoarea prețurilor la gaze, inițiat de catre PNL, și solicita ca in urmatoarea ședința de coaliție sa fie adoptat un nou set de masuri, inclusiv acordarea de vouchere. PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Este evident ca actuala Lege a plafonarii prețurilor la energie, promovata de ministrul Energiei Virgil Popescu și adoptata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ședința de guvern privind PNRR Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Guvernul va avea mâine o ședința în care va analiza progresele înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din Planul National de Redresare…

- Proectul de buget pe anul 2022 a ajuns in Parlament, iar marți incepe dezbaterea acestuia in comisiile parlamentare de la ora 14. Potrivit surselor politice, guvernanții speara ca acesta sa fie adoptat pana la finalul acestei saptamani. Luni seara are loc ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului…

- Miercuri a avut loc o ședințe de Guvern in care s-a discutat despre relaxarea restricțiilor anti-pandemie in perioada sarbatorilor de iarna. Vezi și Ședința CNSU. Se relaxeaza restricțiile de sarbatori? Program pana la ora 23.00 pentru magazine / Masca nu va mai fi obligatorie in anumite spații The…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, 7 decembrie, la TVR , ca dupa ședința de marți a coaliției, liderii PNL, PSD și UDMR s-au intalnit cu președintele Klaus Iohannis pentru discuții privind bugetul și PNRR. Hunor a negat ca ședința coaliției a fost intrerupta din cauza ca sunt…

- Florin Cițu, președintele PNL, a cerut o ședința urgența de coaliție pentru a se discuta alocarile de la rectificarea bugetara. Guvernul anunța insa ca ședința in care urmeaza sa fie adoptata rectificarea bugetara va incepe la ora 12.30, fara a mai aștepta o anaaliza a coaliției. „Sunt resuse…

- Venitul minim lunar, în baza caruia familiile defavorizate vor putea solicita ajutorul pentru perioada rece a anului, va fi majorat cu 478 lei, de la 2 631 lei pâna la 3 109 lei. O astfel de decizie a fost adoptata de Parlament, joi, 25 noiembrie, în lectura finala, scrie zdg.md.…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, ii pune in carca premierului demis, Florin Cițu, situația din marile orașe, unde cetațenii stau in frig din cauza scumpirii gazului. Cioloș afirma ca guvernul a dat cadouri politice primarilor, din fondul de rezerva, in loc sa ajute marile primarii care nu au bani…

- „Guvernul in momentul de fața nu poate sa ia o astfel de decizie și acuma nu știu daca e etic sa anunți o masura pe care o va lua viitorul guvern cata vreme nu știi cine va fi viitorul premier, cu ce majoritate și care va fi opinia politica a celor care vor susține viitorul guvern”, a comentat președintele…