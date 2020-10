Stiri pe aceeasi tema

- In economie, ca și-n sanatate, PNL doar a promis și n-a facut mai nimic, apreciaza PSD Argeș. Industria, turismul, agricultura au caderi fara precedent. Sute de mii de locuri de munca au disparut. Veniturile statului sunt grav afectate, in timp ce imprumuturile au ajuns la niveluri sufocante, mai arata…

- Prin decizia populista de majorare a punctului de pensie, PSD creeaza o falie uriașa in societate și folosește pensionarii ca masa de manevra in campania electorala. In perioada in care s-a aflat la guvernare, PSD a creat un haos economic, iar principalele victime au fost chiar pensionarii. Astazi,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in direct la B1 TV, ca va schimba conducerea ONAC (Oficiul National pentru Achizitii Centralizate). Orban a declarat ca președintele ONAC va fi destituit din cauza obtuzitații și a rigorii excesive cu care derularea contractului de achiziție a tabletelor pentru…

- Conducerea USR Covasna acuza PMP ca a falsificat "in mod grosolan" lista cu semnaturile de sustinere a candidatului pentru Consiliul Judetean Covasna, Alexandru Teaca.Citește și: Pensii la super-oferta: Mutare de efect pregatita de Guvernul Orban (surse) Presedintele USR Covasna, Dulanyi-Balogh…

- Violeta Alexandru a avut o surpriza neplacuta la o vizita de lucru in județul Argeș. "Fiind in Pitești, m-am gandit sa vad cum merge activitatea și la ITM Argeș. Birourile goale", a relatat ministrul Muncii, care a publicat și o fotografie pe pagina de Facebook."Toți angajații sunt pe teren, mi s-a…

- Conform unui comunicat transmis luni, membrii Delegatiei Nationale au discutat si oportunitatea sustinerii unei motiuni de cenzura indreptate impotriva Cabinetului Orban, iar concluzia a fost ca "Romania se adanceste in criza cu fiecare zi de guvernare a acestui Executiv". "Nu a fost niciodata…

- # Ce inseamna pentru Curtea de Argeș “Recladim Romania“? – Recladim Romania trebuie sa insemne același lucru in orice colț din țara, altfel programul lansat de PNL și la care Guvernul Orban a lucrat consistent nu și-ar atinge obiectivul. Suntem satui de Romania imparțita pe poli de interese și imparțirea…

- Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate a suspendat acreditarea spitalului, pentru aspecte legate de conditiile igienico-sanitare din Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie, scrie News.ro Conducerea unitatii considera ca masura este „disproportionata in raport cu deficientele constatate”.…