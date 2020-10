Stiri pe aceeasi tema

- In programul sau de guvernare, PSD propune mai multe programe pentru creșterea calitații vieții varstnicilor, inclusiv a celor ramași singuri. In ceea ce privește pensiile, programul are in vedere o creștere a pensiei medii la valoarea de 2.480 de lei pana in ianuarie 2024 și a celei minime la 1.575…

- Prioritatea PSD este pastrarea locurilor de munca și creșterea sigura a veniturilor romanilor prin programul sau de guvernare, informeaza PSD Argeș. “Cum? Prin soluții moderne, social-democrate, de creștere a deducerilor și de anulare/scadere a impozitelor pe munca pentru salariile mai mici de 6.000…

- PSD a inceput seria de intalniri cu partenerii social, cu cele mai importante patronate și sindicate din industrie (auto, construcții, retail), iar saptamana acesta și urmatoarea vor continua intalnirile pe celelalte domenii: educație, sanatate, agricultura, infrastructura, fonduri europene, munca,…

- Guvernul PNL conduce Romania intr-o direcție greșita și spre dezastru economic, este de parere deputatul Simona Bucura Oprescu, secretar executiv al PSD Argeș. Cursul valutar a explodat, leul suferind o depreciere accentuata, fapt care va afecta puterea de cumparare a romanilor. Iar deficitul bugetar…

- Simona Bucura Oprescu, deputat și secretar executiv al PSD Argeș, șefa de campanie electorala, a votat la Școala „Nicolae Simonide” din Pitești, la fel ca și președintele PSD Argeș, Ion Minzina. „Am votat astazi cu incredere in viitor, cu incredere ca și datorita votului meu vom da Piteștiului un primar…

- Guvernul liberal ne-a amanetat pe toti – copii, tineri, adulți și batrani, afirma deputatul Simona Bucura Oprescu, secretar executiv al PSD Argeș, care arata ca in primele șase luni ale anului in curs datoria publica a crescut cu 57 miliarde de lei! „Vedeți cumva vreo creștere a veniturilor romanilor?…

- Astazi a avut loc o noua conferința de presa a PSD Argeș la care au participat președintele organizației județene, Ion Minzina, secretarul executiv al filialei, deputatul Simona Bucura Oprescu, și primarul comunei Coșești, Nicolae Pana, candidat al PSD pentru un nou mandat. Cu acest prilej, Ion Minzina…

- Politistii atrag atentia asupra inselatoriilor prin metoda accidentul. „Reprezentanții poliției sau ai parchetului NU confisca telefoanele mobile ale celor implicați in accidente rutiere. Daca va suna cineva care va pretinde bani, pentru facilitarea unei intervenții catre autoritați sau sub orice alte…