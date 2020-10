Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie. La primarii, PNL a obtinut un procent de aproape 35%, PSD - 30% si Alianta USR -PLUS - 6,5%. Primariile obtinute de partide in urma alegerilor locale PNL - 34,58% (2.578.820 de voturi) PSD - 30,34% (2.262.791…

- Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit datelor centralizate de BEC, la primarii PNL a obținut un procent de 34,58%, PNL-30,34% și Alianța USR-PLUS – 6,58%. Celelalte partide au obținut sub 5%. PNL – 34,58% (2.578.820 de voturi) PSD…

- Cristi Misaila a obținut un nou mandat de primar, potrivit rezultatelor finale publicate ieri de Biroul Electoral Central. Social democratul a avut 14.510 voturi, mai mult cu peste doua mii de voturi fața de contracandidatul sau, deputatul liberal Ion Ștefan „Grinda”. Pe urmatoarele locuri s-au situat…

- Dominic Fritz este, oficial, noul primar al Timișoarei. Au fost publicate rezultatele oficiale ale alegerilor locale din 2020 in urbea de pe Bega. Rezultate finale oficiale: Dominic Fritz – USR -PLUS – 49.191 voturi Nicolae Robu – PNL – 27.596 voturi Voichița Laizureanu – Alianța PSD-PPU (SL) – 5776…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

