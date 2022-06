PSD are 5-6 variante pentru Ministerul Agriculturii. Petre Daea este printre ele

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat are cinci-sase variante pentru o noua nominalizare la Ministerul Agriculturii, iar Petre Daea se numara printre cei propusi de catre membrii PSD, a declarat luni presedintele partidului, Marcel Ciolacu. „Avem vreo cinci sau sase variante. Am avut discutii telefonice si ieri…

- Partidul Social Democrat are cinci-sase variante pentru Ministerul Agriculturii, iar Petre Daea se numara printre cei propusi de catre membrii PSD, a declarat astazi presedintele partidului, Marcel Ciolacu.

- Partidul Social Democrat are cinci-sase variante pentru o noua nominalizare la Ministerul Agriculturii, iar Petre Daea se numara printre cei propusi de catre membrii PSD, a declarat luni presedintele partidului, Marcel Ciolacu.

- Partidul Social Democrat are cinci-sase variante pentru o noua nominalizare la Ministerul Agriculturii, iar Petre Daea se numara printre cei propusi de catre membrii PSD, a declarat luni presedintele partidului, Marcel Ciolacu.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, la sediul partidului, inainte de sedinta conducerii PSD, despre discutiile din coalitie privind modificarile aduse Codului Fiscal, ca s-a saturat ca, la fiecare discutie asezata, sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce…

- Partidul Social Democrat i-a cerut liderului de la Neamț, Ionel Arsene, sa se autosuspende din formațiunea politica pana cand procurorii DNA vor finaliza ancheta privind podul prabușit saptamana trecuta. Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca a vorbit cu președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene,…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a simțit din nou copil, de 1 Iunie. El le-a facut copiilor veniți in vizita la Parlament o demonstrație cu trotineta. The post Marcel Ciolacu, din nou copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, joi, la sediul partidului, despre posibilitatea ca Romania sa livreze armament Ucrainei, ca Romania trebuie sa fie pregatita legal, si cu o decizie politica, si de aceea s-au facut aceste deplasari, pentru a oferi mai mult ajutor. „A fost…