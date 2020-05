Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Dorel Caprar a fost exclus oficial din partid, in urma unei decizii a Biroului Permanent Județean al PSD Arad, potrivit aradon. "In urma hotararii Biroului Permanent Județean al PSD Arad, intrunit in ședința statutara in data de 30 aprilie 2020, deputatul Dorel Caprar a fost exclus…

- Fostul președinte al PSD Arad, Dorel Caprar, a fost exclus din partid. Anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa transmis de actualul președinte PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, scrie Aradon.„In urma hotararii Biroului Permanent Județean al PSD Arad, intrunit in ședința statutara in data de…

- Deputatul PSD, Dorel Caprar, a fost exclus oficial din partid, in urma unei decizii a Biroului Permanent Județeaj al PSD Arad.„In urma hotararii Biroului Permanent Județean al PSD Arad, intrunit in ședința statutara in data de 30 aprilie 2020, deputatul Dorel Caprar a fost exclus din Partidul…

- Declarațiile și luarile de poziție ale deputatului Dorel Caprar din ultima perioada au generat o reacție oficiala din partea organizației PSD Arad. „In urma hotararii Biroului Permanent Județean al PSD Arad, intrunit in ședința statutara in data de 30 aprilie 2020, deputatul Dorel Caprar a fost exclus…

- Dorel Caprar, dupa ce a pierdut conducerea organizației județene a PSD Arad, este dat afara și din partid. Dupa ce a pierdut alegerile pentru postul de președinte al PSD Arad, Dorel Caprar a ramas deputat al social-democraților și probabil, spun surse din PSD, dupa ce și-ar fi rezolvat problemele legate…

- La scurt timp dupa anunțarea rezultatelor din cadrul conferinței județene extraordinare a PSD Arad, deputatul Dorel Caprar a parasit cu ochii in lacrimi sala și cladirea hotelului Continental. Surprinzator acest lucru pentru cel care a fost șeful Comisiei de Aparare din Senat și se pune fireasca intrebare…

- Se limpezesc apele in organizația PSD Arad: dupa conferința care nu ar fi trebuit sa aiba loc, maine se va tranșa noua conducere județeana a organizației. Dupa cum se știe, echipa lui Dorel Caprar a incercat sa forțeze organizarea unei conferințe județene extraordinare, la inceput cu o norma de reprezentare…

- Coordonatorul Pro Romania in județ nu vrea alianța cu Partidul Social Democrat la Gorj inaintea alegerilor locale din luna iunie. Alin Vacaru este de parere ca membrii sai de partid ar fi dezvantajați, daca s-ar face liste comune cu social-democrații. Unii dintre ei nu ar mai prinde…