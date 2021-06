Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de miercuri va fi depusa o motiune simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea. ”Vom depune motiunea simpla impotriva domnului ministru Ghinea si sa fim foarte clari – pe PNRR. Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem zero euro pentru irigatii? De ce prioritate de sute de milioane de euro are o destinatie cu dedicatie? De ce firmele romanesti nu primesc niciun euro prin PNRR, la capitolul granturi?”, a declarat Marcel Ciolacu. Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca motiunea anuntata de PSD impotriva…