PSD ar putea bate palma cu PNL. Marcel Ciolacu: “Suntem pe un drum corect”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, referindu-se la criza politica și la modul in care aceasta ar putea fi soluționata ca face un apel la toți liderii politici cu reprezentare parlamentara sa ia o decizie, pentru ca deja intind prea mult rabdarea romanilor. “Intotdeauna, cea mai proasta…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment un dialog, insa este dispus sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. „Am facut un apel catre toți liderii partidelor politice sa ne strangem și sa gasim…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut, marți, intr-o postare pe Facebook, lui Dacian Cioloș și USR, retragerea de urgența a Ioanei Mihaila de pe lista de miniștri propuși, inaintea audierii acesteia in comisii. “NU poți propune la Sanatate aceeași persoana care, din iulie pana in septembrie, a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu merge la consultarile de la Cotroceni insoțit de Paul Stanescu, dar și cu reprezentanți ai administrației locale. “Mergem din respect pentru instituția prezidențiala, nu pentru cei care au creat aceasta criza”, a spus Ciolacu. El a precizat ca are 10 propuneri pe termen…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…