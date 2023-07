PSD ar dori impozit pe piscină Social-democrații ar dori o taxare speciala in cazul companiilor care iși exporta profiturile sub diferite forme, au indicat marți surse din PSD, dar și o impozitare speciala a piscinelor. „Am dori o taxa pentru toți banii care se scot afara din țara. De exemplu pentru cazul in care unele companii iși exporta profiturile in afara țarii sub forma de consultanța”, au zis sursele din partid. PSD mai vrea o taxa de 1% pe cladirile rezidențiale care depașesc valoarea de 500.000 de euro și in care sa fie cuprinse și piscinele. De cealalta parte, liberalii propun masuri precum creșterea taxei de licențiere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

