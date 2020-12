PSD, apel de ULTIMĂ ORĂ pentru președintele IOHANNIS: ”Trebuie să înțeleagă” PSD afirma ca romanii au decis ca formațiunea social-democrata ramane principala speranța pentru a scoate Romania din criza sanitara și cea economica, iar președintele Romaniei trebuie sa ințeleaga mesajul votului și sa asculte voința romanilor, in caz contrar „mandatul lui și al oricarei formule guvernamentale formata de Orban și partidele de dreapta va fi lipsit de legitimitate”. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul despre funcția de premier „Romanii au decis ca PSD ramane principala lor speranța pentru a scoate #Romania din criza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Reprezentantii PSD transmit, luni, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, ca in urma votului de la alegerile parlamentare, "romanii au decis ca PSD ramane principala lor speranta pentru a scoate Romania din criza sanitara". Social-democratii sustin ca, in aceste conditii, orice formula guvernamentala…

- PSD vrea sa faca Guvernul și argumenteaza ca are "programul de guvernare solid". "Romanii au decis ca PSD ramane principala lor speranța pentru a scoate Romania din criza sanitara și cea economica in care au dus-o Orban și PNL! Azi, PSD este gata sa se puna in slujba țarii cu o echipa de profesioniști…

- PSD susține ca orice mandat de formula guvernamentala formata de Orban și partidele de dreapta va fi lipsit de legitimitate, iar președintele Iohannis trebuie sa înțeleaga mesajul dat de români la alegerile parlamentare 2020.PSD a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj în care susține…

