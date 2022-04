Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri Sprijin pentru Romania, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu un…

- „Luni, dupa sedinta coalitiei, vom prezenta intregul pachet Sprijin pentru Romania, un pachet atat social, cat si economic, asteptat de romani si de mediul de afaceri, dar in principal foarte necesar pentru aceasta perioada prin care trece si Romania impreuna cu intreaga Europa. (...) E un pachet de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Interviurile Digi24.ro, ca este posibila si o criza economica, dar aceasta nu va fi declansata de Romania. Ciolacu spune ca o țara UE puternic industrializata precum Germania ar putea declanșa o criza economica, daca intra in recesiune.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca pachetul de masuri "Sprijin pentru Romania" este in valoare de aproximativ 17.3 miliarde de lei, din care peste 7 miliarde vor fi alocate pachetului social.

- de Octavian Badescu PNRR a fost promovat cu surle si trambite, ca marea realizare a guvernarii Romaniei din ultima perioada. Este insa suficient sa iti arunci privirea pe cateva informatii pentru a intelege contextul si vei realiza ca asa-numitul “plan national de redresare si rezilienta” e doar un…

- „Am avut ieri (miercuri – n.r.) discutii despre energie cu domnul premier, cu domnul Citu si cu domnul Kelemen hunoe. Noi am avut o lege care nu a fost functionala, mai mult a incurcat. Noi solicitam o solutie care sa cuprinda si iarna urmatoare. A fost un cumul de greseli, fara sa atac pe cineva din…

- Criza ruso-ucraineana s-ar putea dovedi a fi o cotitura decisiva in modul in care ei gandesc despre securitatea lor. O mare parte din comentariile politice de pana acum au descris guvernele europene ca fiind divizate, slabe și absente in fața agresiunii din partea Rusiei și a președintelui sau, Vladimir…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania se afla intr-o criza energetica majora și statul trebuie sa intervina curajos „Suntem intr-o criza energetica majora. In afara ca lovește consumatorii casnici, lovește intreaga industrie romaneasca. Nu este numai Romania in aceasta…