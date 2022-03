Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Magureni jud. Prahova, alaturi de cetațenii Ucrainiei. Se aduna bunuri de stricta necesitate, pentru cetațenii ucraineni, batrani, copii, femei insarcinate, care au parasit țara și au plecat din fața mortii și urgiei aduse de razboi. Centru de colectare - sediu Primaria Magureni!

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, anunța limitarea prețului la polițele RCA pentru șase luni, la un preț de referința stabilit de catre ASF. Masura ”va duce la o echilibrare a pieței de asigurari”, susține ministrul.

- Compania a pregatit 1,5 milioane de euro pentru dezvoltarea de soluții, achiziții de companii și in parteneriate strategice. Compania cauta sa iși dubleze cifra de afaceri la 30 de milioane de lei.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, marti seara, ca se cauta solutii pe termen mediu si lung pentru criza din energie, fiind necesara combaterea cauzelor. „Saptamana viitoare venim cu decizia cu ce se intampla din aprilie incolo”, a afirmat ministrul, precizand ca inca nu s-a ajuns la discutarea…

- Valul scumpirilor nu se va domoli anul acesta. Din primavara, trebuie sa ne așteptam la alte creșteri de prețuri. Banca Naționala se așteapta ca inflația sa depașeasca 11%! Creșterea este provocata in special de scumpirile la electricitate, gaze naturale și carburanți.

- Oiltanking GmbH Group si Mabanaft Group au descorit sambata un ”incident cibernetc care ne afecteaza sisteme informatice” si au lansat o ancheta, impreuna cu experti externi, anunta cele doua companii intr-un comunicat comun. Ele nu ofera precizari despre natura ”incidentului” sau cu privire la autori,…

- Enel recalculeaza facturile compensate deja, astfel incat sa reflecte si ultimele acte normative aprobate la finalul anului trecut, care reglementeaza aplicarea TVA, iar consumatorii ar putea primi inapoi circa 10 lei, in medie.Este vorba despre modul in care se aplica TVA in facturi, masura reglementata…

- "Cartel Alfa" anunta ca sesizeza DNA privind compensarea pentru energie Foto: Arhiva. Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa" anunta ca a decis sesizarea DNA cu privire la constituirea unui grup infractional organizat, format din presedintii coalitiei de guvernare si membri…