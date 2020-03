Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finanțe, F. Cițu, despre masurile de sprijin luate de guvern Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ Agerpres Sprijinul de stat pentru șomanul tehnic se va acorda companiilor afectate direct pentru implementarea…

- Guvernul va aloca fonduri de la buget ptr salariații aflați in șomaj tehnic Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Guvernul va aloca fonduri de la bugetul de stat pentru plata salariaților aflați în șomaj tehnic, a anunțat în aceasta seara premierul Ludovic…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca este nevoie de masuri urgente pentru salvarea locurilor de munca si sustinerea domeniilor afectate din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus. "De o saptamana am tot inaintat Guvernului propuneri pentru sustinerea economiei…

- Dacia iși trimite angajații de la Mioveni in șomaj tehnic, pana pe 5 aprilie. Cu cat vor fi platiți in aceasta perioada Aproximativ 13.500 de angajați ai Uzinei Dacia Mioveni intra in șomaj tehnic, incepand de joi, pe fondul epidemiei cu coronavirus. Liderul Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache,…

- In contextul diferitelor restricții pe fondul epidemiei de coronavirus, vanzarile de mașini și componente sunt afectate pe intregul continent. Ford a anunțat ca se alatura constructorilor care au decis inchiderea temporara a unitaților de producție din Europa. Fabrica de la Craiova va fi inchisa pentru…

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- Primarul general Gabriela Firea a dat, pe Facebook, firmelor sau oamenilor care pot ajuta cu spații de cazare sau produse pentru romanii aflați in carantina, o adresa de mail unde se pot trimite mesaje."[email protected] La aceasta adresa de mail ne puteti trimite mesaje daca :…

- Statul cauta solutii pentru a ajuta financiar firmele din domeniul privat care sunt nevoite sa isi trimita angajatii in somaj tehnic, a declarat ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, la RFI.