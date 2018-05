Stiri pe aceeasi tema

- Vizita lui Liviu Dragnea in Elveția este primita cu scepticism in Parlamentul de la Berna. In primul rand, parlamentarii elvețieni nu vad cu ochi buni prezența unui politician strain deja condamnat, dar și judecat in alte dosare pentru fapte de corupție, mai ales ca el merge acolo chiar in ziua in care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, va efectua in perioada 29-31 mai o vizita oficiala la Berna, in cadrul unui eveniment al Consiliului National al Confederatiei Elvetiene. In data de 29 mai, Liviu Dragnea are ultimul termen la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in…

- Liviu Dragnea urmeaza sa aiba o deplasare oficiala, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, la Berna in Elveția in perioada 29-31 mai, in contextul in care pe 29 mai Inalta Curte de Casație și Justiție este așteptata sa pronunțe sentința in dosarul angajarile fictive la DGASPC Teleorman, unde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, in fata magistratilor ICCJ, ca a citit codurile penale, dar ca doreste sa i se se explice de ce este trimis in judecata pe baza unor „barfe la sprit”, mentionand ca intelege ca a ramas tinta DNA. „Asa cum v-am spus am citit dosarul, rechizitoriul,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…