- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Grupul de hackeri pro-rusi Killnet a amenințat, sambata, ca va ataca aproape 300 de site-uri din Romania, pe lista fiind mai multe ministere, redactii de presa, institutii publice, site-uri de turism si hoteluri. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica – al carui site a fost supus unui atac…

- Ioana Theodoru Responsabilitatea pentru asigurarea securitații cibernetice primare a infrastructurilor afectate nu aparține Serviciului Roman de Informații, se scuza SRI intr-un comunicat oficial privind atacurile cibernetice de vineri dimineața, asupra unor instituții importante ale statului, inclusiv…

- Foreign Affairs Minister Bogdan Aurescu reiterated while attending the conference in Skopje, on Thursday, Romania’s support for North Macedonia’s accession to the European Union. ”Romania firmly supports North Macedonia’s accession to the European Union. I believe your country is fully prepared for…

- Pachetul de masuri pentru populatie intitulat „Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul „Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national „Student…

- Pensia medie lunara in Romania, in anul 2021, a fost de numai 1.666 de lei, in timp ce numarul pensionarilor a scazut cu cateva zeci de mii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca numarul mediu de…