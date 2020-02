Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PSD anunta ca Comisia de Sanatate a Senatului a decis cresterea bugetului pentru achizitia de medicamente si materiale sanitare destinate protejarii impotriva coronavirusului, dar si ca au fost eliminate prevederile privind accesul nelimitat al spitalelor private la banii publici alocati…

- Repatrierea tanarului de 23 de ani de origine romana, care a murit in urma atacului din Hanau, Germania, va fi asigurata prin fondul pentru situații de urgența, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). „Din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu repatrierea va fi asigurata prin…

- Dupa PSD, și PRO Romania a pus gand rau Guvernului Orban. Victor Ponta anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat dupa ce Guvernul va emite ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate”, precizand ca se bazeaza pe sprijinul PSD, UDMR, ALDE si USR.Citește…

- Asumarea raspunderii pentru cele trei acte normative se face separat, in trei sedinte diferite. Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a luat decizia angajarii raspunderii pentru 3 proiecte de lege: legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale…

- Asumarea raspunderii pentru cele trei acte normative se face separat, in trei sedinte diferite, dintre care prima este programata la ora 16.00. Anterior, Guvernul se reuneste in sedinta pentru discutarea amendamentelor pe care parlamentarii le-au depus la cele trei legi, in special la Legea…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca, pentru prima data in istoria serviciului 112, s-a sunat de mai multe ori pentru a anunta urgente reale decat situatii care nu reprezinta o urgenta. STS arata ca numarul apelurilor care nu reprezinta o urgenta a scazut semnificativ fata de anul 2014.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 28 noiembrie 2019I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru continuarea dezvoltarii capabilitații operaționale aeriene cuprinse in Etapa de tranziție inițiala a Concepției de realizare…