Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale parlamentare pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), a anuntat ca grupul parlamentar PSD nu sustine cele trei propuneri legislative de modificare a legilor Justitiei, initiate de deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut in presa deputatul „Mitraliera”. Initiativele…

- Florin Iordache a explicat ca nu stie de ce Comisia juridica din Camera Deputatilor nu a cerut desesizarea pe aceste proiecte, astfel incat ele sa fie trimise Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Iordache a subliniat ca, avand in vedere ca grupul PSD nu sustine proiectele, Senatul le…

- "Incepem cu votul pe Codul penal. Dupa ce terminam Codul Penal, il incepem pe cel de Procedura Civila. Intai vor fi discutii pe Codul de Procedura Civila, care are zece articole si il terminam in sedinta de miercuri, dar Codul Penal va dura, marti, joi, vineri sau cat dureaza votul, pentru ca sunt…

- "Legislatia trebuie sa tina pasul cu fenomentul infractional pe de o parte, dar si cu standardele de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale. Fiecare sa ne cunoastem competentele pe care le avem. Raportat la aceasta afirmatie, raspund la urmatoarea intrebare: de ce ministrul Justitiei…

- Ministerul Justitiei ar putea transmite miercuri Comisiei parlamentare privind Legile Justitiei punctul de vedere asupra proiectului de modificare a Codurilor penale. Reamintim ca aceste propuneri de modificare a codurilor au starnit numeroase acuze și controverse in spațiul public și in piesajul justiției…

- Florin Iordache motiveaza proiectele Codurilor Penale: ”Nu facem decat sa normalizam o viața in Romania, care trebuie sa fie gestionata de reguli clare”, a spus președintele comisiei speciale care se ocupa de punerea legislației penale in acord cu deciziile CCR și Directivele Europene. ”S-au depus…

- Parlamentarii Uniunii Salvați Romania vor depune noi sesizari la Curtea Constituționala pe cele trei legi ale Justiției și reclama „abuzuri” din partea majoritații PSD-ALDE la votul de marți din plenul Camerei Deputaților. Deputații USR susțin ca rapoartele supuse votului ar fi fost redactate inainte…

- „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans. Eu cred ca a fost o intalnire buna in care prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Am precizat ca Deciziile Curtii sunt general obligatorii si in ceea ce priveste legile justitiei vom pune in concordanta cele trei…