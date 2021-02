Stiri pe aceeasi tema

- Crește rata in județul Timiș la 3,71, de la 3,69, cat era duminica, iar județul are cea mai mare rata de infectare din țara. Sunt 28 de localitați cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori.

- Am primit reacția PLUS Timiș la solicitarea facuta de ziarul nostru de a se pronunța in legatura cu scandalul declanșat la Colterm: “In urma articolelor aparute in presa referitoare la colegul nostru Bogdan Nanu, Biroul Filialei Județene a PLUS Timiș s-a intalnit in sedința ... The post PLUS Timiș…

- Bucurestiul este in continuare pe proma pozitie in topul noilor infectari SARS-CoV-2, in Capitala fiind raportate 304 cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore. Judetul timis este pe locul II cu 239 cazuri, urmat de judetul Cluj pe III cu 144 cazuri.

- Alfred Simonis face apel la parlamentarii de Timiș din toate partidele sa se uneasca pentru binele județului. Da asigurari ca deputații și senatorii PSD vor vota orice amendament la proiectul de buget, „care este in beneficiul județului Timiș”. Vrea chiar și intalniri cu primarii, daca parlamentarii…

- Primaria Ploiești urmeaza sa achiziționeze 20 de tramvaie, 20 de trolee și 9 autobuze electrice. Proiectul a fost demarat inca din mandatul trecut și ar putea sa se se concretizeze, cel puțin la capitolul trolee noi, in perioada aprilie – iulie 2021. In mandatul trecut, in 2020, Primaria Ploiești anunța…

- Aquatim a semnat in data de 11 ianuarie 2021 contractul de lucrari „Execuție retele de apa si canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin”, cu Asocierea S.C. TEOVAL&CO S.R.L., S.C. LUCY STAR S.R.L., S.C. HIDROTERM S.A., S.C. ABC CON-INTERNATIONAL S.R.L. Acest contract face parte din „Proiectul regional…

- Autoritațile brașovene anunța ca s-au terminat lucrarile la cel de al doilea pod construit in județul Brașov in ultimii 50 de ani. Este vorba despre podul peste Olt din satul Halmeag. Celalalt pod construit in Brașov in ultima jumatate de secol a fost inaugurat tot in acest an. Autoritațile…

- Deputatul PNL Timiș, Marilen Pirtea, deplange starea clasei politice, administrative și a societații, in general. Conform politicianului situația apare ca urmare a calitații slabe a studiilor acestor categorii sociale. ” In ultimii 30 de ani, am asistat la degradarea calitații clasei politice, a calitații…