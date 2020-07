Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, anunta ca la jumatatea lunii viitoare ar urma sa fie depusa motiunea de cenzura la adresa actualului Executiv si ca PSD sustine ideea unui guvern de uniune nationala care sa organizeze cele doua runde de alegeri programate pentru acest an, dar nu exclude…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, anunta ca la jumatatea lunii viitoare ar urma sa fie depusa motiunea de cenzura la adresa actualului Executiv, scrie News.ro Romașcanu declarat ca PSD sustine ideea unui guvern de uniune nationala care sa organizeze cele doua runde de alegeri programate…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca la jumatatea lunii viitoare ar urma sa fie depusa motiunea de cenzura la adresa actualului Executiv. Acesta a declarat ca PSD sustine ideea unui guvern de uniune nationala care sa organizeze cele doua runde de alegeri programate pentru acest…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, anunta ca la jumatatea lunii viitoare ar urma sa fie depusa motiunea de cenzura la adresa actualului Executiv si ca PSD sustine ideea unui guvern de uniune nationala care sa organizeze cele doua runde de alegeri programate pentru acest an, dar nu exclude…

- PSD are în vedere doua optiuni în cazul în care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va trece în Parlament, un guvern politic, format din majoritatea care a votat motiunea, sau un guvern de uniune nationala, a declarat duminica purtatorul de cuvânt al formatiunii,…

- PSD are in vedere doua optiuni in cazul in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va trece in Parlament, un guvern politic, format din majoritatea care a votat motiunea, sau un guvern de uniune nationala, a declarat duminica purtatorul de cuvant al formatiunii, Lucian Romascanu.…

- PSD are in vedere doua optiuni in cazul in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va trece in Parlament, un guvern politic, format din majoritatea care a votat motiunea, sau un guvern de uniune nationala, a declarat duminica purtatorul de cuvant al formatiunii, Lucian Romascanu.…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca actualul premier, Ludovic Orban, ”este o cauza pierduta” si ca ar trebui dat jos prin motiune de cenzura, apoi ar trebui votat un guvern de uniune nationala.”Cred ca domnul Orban este o cauza pierduta.