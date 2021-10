Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus, luni, o plangere penala la DNA impotriva premierului interimar Florin Cițu, a vicepremierului Kelemen Hunor, a ministrului dezvoltarii Cseke Atilla și a ministrului finanțelor Dan Vilceanu pentru modul in care au fost distribuiți aproape un miliard de lei catre primari. In plangerea penala,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași: Dacian Cioloș ar fi vrut, la un moment dat, sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a amintit ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…

Marcel Ciolacu are inclinație catre porci, dupa cum susține chiar el. Președintele PSD a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca prefera porcii la vanatoare, chiar mistreții, in locul caprioarelor sau urșilor.