- Organizatia PSD Constanta a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca la festivitatile de miercuri, de Ziua Marinei Romane, este posibil sa apara persoane incitatoare la violenta care sa adreseze injurii partidului de guvernare. Filiala precizeaza ca se delimiteaza de potentiale agresiuni.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va participa miercuri, de Ziua Marinei, la ceremoniile organizate la Constanța. Filiala județeana a PSD il atenționeaza pe președinte ca nu exclude ”sa apara persoane incitatoare la violenta, cu scopul de a adresa injurii nu numai principalului partid de guvernamant,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la festivitatile de la Constanta prilejuite de Ziua Marinei Romane potrivit Administratiei Prezidentiale Articolul Presedintele Iohannis participa la festivitatile de Ziua Marinei Romane apare prima data in Lumea Presei .

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, eveniment care va avea loc pe faleza din fata Comandamentului Flotei, in Constanta, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni pentru News.ro ca Romania are nevoie de un referendum pentru justitie, iar cetatenii sa decida destinul statului. El spune ca Romania a ajuns in situatia de astazi din cauza “penalilor din functiile publice care au transformat Romania in casa de avocatura…

- Fostul fotbalist Ciprian Marica a confirmat in aceasta seara ca a caștigat licitația pentru marca Farul, iar azi a infirmat zvonurile conform carora ar intenționa sa construiasca un ansamblu rezidențial pe locul stadionului din Constanța. "Am cele mai bune intenții", da asigurari fostul atacant al…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat marti, in cadrul intalnirii avute cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak, ca respectarea dreptului international a constituit si este o constanta pe care Romania doreste sa isi construiasca politica. "Am exprimat, cu ocazia intalnirii, angajamentul…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste, duminica, 27 mai, gala Urban Legend 4, eveniment care se anunta deosebit de spectaculos, avand in vedere luptatorii care vor evolua in cele 19 partide, atat pe reguli K 1, cat si confruntari de MMA Strike.Gala a fost prefatata ieri, intr o conferinta de presa…