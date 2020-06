Stiri pe aceeasi tema

- Cinci zile mai sunt valabile masurile aplicate in baza starii de alerta, iar in acest moment nu este clar cu cat se va prelungi. Executivul vrea o luna, mai multe partide in frunte cu PSD vor doua saptamani.

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat joi ca formatiunea sa nu va vota in Parlament prelungirea starii de alerta daca Guvernul nu va tine cont de recomandarile PSD. Printre acestea se regasesc redeschiderea spitatelor pentru bolile cronice sau de incetarea procedurii de achizitii publice…

- Despre starea de alerta se discuta și in ședința PSD. Social democrații nu vor fi impotriva prelungirii acesteia daca Parlamentul primeste un studiu din partea Guvernului care sa arate ca se impun anumite masuri, sustine senatorul PSD Robert Cazanciuc.

- Social-democratii iau in calcul o varianta pentru a nu mai prelungi starea de alerta in Romania, si anume sa elaboreze, in Parlament, un proiect de lege, in regim de urgenta, prin care sa se pastreze unele restrictii si pentru perioada urmatoare. Astfel, Parlamentul va legifera ce masuri se vor pastra…

- PSD sustine ca prelungirea starii de alerta "pune definitiv pe butuci" mii de firme, iar numarul somerilor va creste semnificativ."Prelungirea starii de alerta pune definitiv pe butuci mii de firme si produce sute de mii de someri, dar, in loc de planul relansarii economice, Orban face turul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți ca se impune prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie, avand in vedere ca numarul infecțiilor cu coronavirus nu a scazut semnificativ. Șeful statului a facut un apel la Parlament sa nu blocheze prelungirea starii de alerta. Presedintele USR, Dan Barna,…

- Reprezentanții ALDE au acuzat, luni, Executivul, ca pregatește prelungirea starii de alerta, dupa data de 15 iunie, pentru a evita o moțiune de cenzura. ”Punem pariu ca Parlamentul nu va mai vota aceasta...

- PSD va vota prelungirea starii de urgența doar in anumite condiții, avertizeaza deputatul teleormanean Violeta Raduț. Aceasta spune ca, inainte sa vina cu un nou decret de prelungire a starii de urgența in Romania, președintele trebuie sa dea o serie de explicații in fața romanilor. ”Pana acum, romanii,…