PSD amenință cu ieșirea de la guvernare! ”PSD își vede de propriul drum. Putem ieși de la guvernare” Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, marti seara, ca PSD nu se cramponeaza de guvernare si, daca liberalii isi doresc o astfel de guvernare, de genul celei avute cu USR, PSD isi vede de propriul drum. Liderul PSD considera, insa, ca nu este timp pentru ”joc politic”: ”Ii transmit domnului Pirtea foarte clar: Pana sa intram la guvernare, dupa 2 ani de zile, romanii nu mai aveau nicio incredere in sistemul de sanatate, dupa o guvernare de dreapta. Daca vrea sa vada aceste evidente sau vrea sa inceapa sa scoata vinovati…parerea mea este ca e o abordare gresita. PSD nu se cramponeaza de aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

